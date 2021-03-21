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Регіони отримають 500 млн субвенції для розвитку спортивної інфраструктури - Шмигаль

Регіони отримають 500 млн субвенції для розвитку спортивної інфраструктури - Шмигаль

Київ • УНН

 • 20702 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення місцевим бюджетам субвенції в розмірі 500 млн грн, призначених для розвитку спортивної інфраструктури в регіонах. Про це пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Деталі

Прем’єр відзвітував про роботу Кабміну за минулий тиждень і заявив, що уряд “ухвалив низку рішень, що сприяютимуть розвитку регіонів”, зокрема виділив кошти для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

“Виділені кошти насамперед мають бути спрямовані на покращення соціальної інфраструктури та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб”, — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Кабмін також затвердив порядок зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального, виробленого або ввезеного на територію України.

“Йдеться про 13,44% акцизу. Це додаткові 1,2 млрд грн тільки за перші 2,5 місяця року”, — уточнив глава уряду.

Він також заявив, що окремо було ухвалено рішення про виділення місцевим бюджетам субвенції на розвиток спортивної інфраструктури.

“Насамперед це стосується об’єктів, призначених для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, а також навчально-тренувальних зборів для національних збірних. На програму передбачено 500 млн гривень”, — підсумував прем’єр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину, а держава їх подвоїть.

Українські Національні Новини

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