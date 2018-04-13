Местные бюджеты получили больше средств от подоходного налога и ЕСВ

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В I квартале местные бюджеты получили на 10 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом во время селекторного совещания с областями сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегиона.

“В течение января-марта 2018 года до общего фонда местных бюджетов поступило 51,6 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года 10 млрд гривен. При этом, по 13 областям обеспечено темп прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы — в Полтавской, Сумской, Волынской областях”, - сказал Зубко.

Он уточнил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу, в частности:

  • налог на доходы физических лиц — прирост 28,4% или 6,5 млрд грн. В 16 регионах из 25-ти темп роста выше среднего по Украине;
  • единый налог — прирост 29,4% или 1,6 млрд грн. В 12 регионах из 25-ти темп роста выше среднего по Украине.

Также Зубко добавил, что по прогнозным расчетам местные бюджеты по результатам 2018 года вырастут до 230 млрд грн.

Напомним, за четыре года государственная поддержка территориальных общин возросло в 39 раз.

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