Місцеві бюджети отримали більше коштів від прибуткового податку та ЄСВ

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У І кварталі місцеві бюджети отримали на 10 млрд грн більше коштів, ніж у відповідному періоді минулого року. Про це під час селекторної наради з областями повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.

“Протягом січня-березня 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 51,6 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року 10 млрд гривень. При цьому, по 13 областях забезпечено темп приросту надходжень вище середнього по Україні. Найвищі темпи — у Полтавській, Сумській, Волинській областях”, — сказав Зубко.

Він уточнив, що найбільший приріст забезпечено по податку на доходи фізичних осіб та єдиному податку, зокрема:

  • податок на доходи фізичних осіб — приріст 28,4% або 6,5 млрд грн. У 16 регіонах з 25-ти темп росту вище середнього по Україні;
  • єдиний податок — приріст 29,4% або 1,6 млрд грн. У 12 регіонах з 25-ти темп росту вище середнього по Україні.

Також Зубко додав, що за прогнозними розрахунками місцеві бюджети за результатами 2018 року зростуть до 230 млрд грн.

Нагадаємо, за чотири роки державна підтримка територіальних громад зросла у 39 разів.

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