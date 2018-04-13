Місцеві бюджети отримали більше коштів від прибуткового податку та ЄСВ

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У І кварталі місцеві бюджети отримали на 10 млрд грн більше коштів, ніж у відповідному періоді минулого року. Про це під час селекторної наради з областями повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.