Место загрязнения ядохимикатами следует объявить зоной бедствия - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Для того, чтобы понять, как уберечь людей и очистить загрязненный участок водоемов, в которые сегодня произошла утечка инсектицида в Винницкой области, необходимо тщательное исследование - для его проведения территорию надо объявить зоной бедствия. Такое мнение в комментарии УНН высказал эколог Владимир Борейко.
"Сама волна этого яда пойдет (далее - ред.). Она же не просто проходит, как через трубу. Она остается на дне, на берегах, налипает на водоросли... Оно (вещество - ред.) остается и отравляет все. Я думаю, что по крайней мере неделю, может больше надо проводить исследования и говорить. Надо объявлять это зоной бедствия экологического бедствия. Спасать, если необходимо, не пускать людей", - сказал собеседник.
По его словам, на сегодня, когда на улице жарко и душно, прежде всего нужно не пускать людей купаться в загрязненных ядохимикатами водоемы, особенно детей.
Эколог отметил, что без формулы инсектицида не сможет точно сказать о том, насколько вредным он может оказаться для жизни человека.
"Если инсектицид уничтожает насекомых, он может уничтожать и людей теоретически. Если люди, скажем, будут пить воду, или ее будут пить животные. Но чтобы говорить что-то конкретное, нужна формула", - отметил он.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за утечки инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных с сельхозпредприятий.