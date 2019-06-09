Місце забруднення отрутохімікатами слід оголосити зоною лиха — еколог

“Сама хвиля цієї отрути піде (далі — ред.). Вона ж не просто проходить, як через трубу. Вона залишається на дні, на берегах, налипає на водорості... Вона (речовина — ред.) залишається і отруює все. Я думаю, що принаймні тиждень, може більше треба проводити дослідження і говорити. Треба оголошувати це зоною лиха екологічного лиха. Рятувати, якщо необхідно, не пускати людей”, — сказав співрозмовник.

З його слів, на сьогодні, коли надворі жарко і задушливо, перш за все потрібно не пускати людей купатися в забруднені отрутохімікатами водойми, особливо дітей.

Еколог зазначив, що без формули інсектициду не зможе напевне сказати про те, наскільки шкідливим він може виявитись для життя людини.

“Якщо інсектицид знищує комах, він може знищувати і людей теоретично. Якщо люди, скажімо, будуть пити воду, або її будуть пити тварини. Але щоб говорити щось конкретне, потрібна формула”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.