Город шахтеров в Днепропетровской области заполонили нелегальные казино
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В городе Терновка в Днепропетровской области действует около 8 нелегальных игорных заведений. Об этом УНН рассказал депутат Терновского городского совета Сергей Селезнев.
"Они растут, как грибы после дождя. Только закрыли один - появляются новые. Сегодня в городе около 8 таких точек", - рассказал он.
Власти города не может справиться нелегальным казино, продолжил Селезнев.
"Дело в том, что все приходится делать самостоятельно. Полиция не помогает, рабочих рук на расправу с этим позорным явлением просто не хватает", - сказал он.
Добавим, что по данным информационно-ресурсного центра Терновки, численность населения города составляет около 29 тыс. человек.
На территории города действует две шахты - "Терновская" и "Западно-Донбасская". Большинство трудоспособного населения города работает на предприятиях угольной промышленности.
Напомним, с нелегальным азартными клубами воюют сегодня жители ряда украинских городов. Среди них - Львов, Одесса и Винники. Местные власти обвиняют правоохранителей в бездействии.
А тем временем украинцы проигрывают деньги не только в реальных, но и в виртуальных казино. Недавно продавщица продуктового магазина в Черновцах похитила из кассы и сейфа 15500 грн и проиграла их в онлайн-казино "Пари матч".