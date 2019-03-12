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7 марта, 13:58 • 118276 просмотра

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7 марта, 08:52 • 148010 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116253 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Город шахтеров в Днепропетровской области заполонили нелегальные казино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В городе Терновка в Днепропетровской области действует около 8 нелегальных игорных заведений. Об этом УНН рассказал депутат Терновского городского совета Сергей Селезнев.

"Они растут, как грибы после дождя. Только закрыли один - появляются новые. Сегодня в городе около 8 таких точек", - рассказал он.

Власти города не может справиться нелегальным казино, продолжил Селезнев.

"Дело в том, что все приходится делать самостоятельно. Полиция не помогает, рабочих рук на расправу с этим позорным явлением просто не хватает", - сказал он.

Добавим, что по данным информационно-ресурсного центра Терновки, численность населения города составляет около 29 тыс. человек.

На территории города действует две шахты - "Терновская" и "Западно-Донбасская". Большинство трудоспособного населения города работает на предприятиях угольной промышленности.

Напомним, с нелегальным азартными клубами воюют сегодня жители ряда украинских городов. Среди них - Львов, Одесса и Винники. Местные власти обвиняют правоохранителей в бездействии.

А тем временем украинцы проигрывают деньги не только в реальных, но и в виртуальных казино. Недавно продавщица продуктового магазина в Черновцах похитила из кассы и сейфа 15500 грн и проиграла их в онлайн-казино "Пари матч".

Украинские Национальные Новости

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