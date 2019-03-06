Продавчиня викрала з каси гроші і програла їх в онлайн-казино "Парі матч"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Продавчиня продуктового магазину у Чернівцях викрала з каси та сейфу 15 500 грн та програла їх в заборонені азартні ігри. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста від 21 лютого 2019 року, передає УНН.
Зазначається, що незаміжня продавчиня з малолітньою дитиною на утриманні заволоділа коштами власника продуктового магазину та витратила їх на ігри в онлайн-казино “Парі матч”.
Коли ж вона зрозуміла, що програла всі кошти, зателефонувала до поліції та заявила про напад.
Згодом все ж таки зізналася, що ніякого нападу не було, а імітувала вона його для власного алібі. У злочині продавчиня розкаялася та пообіцяла повернути програні гроші впродовж трьох місяців.
За сукупністю обставин, суд засудив її на один рік та шість місяців позбавлення волі, однак звільнив від покарання та встановив іспитовий строк в один рік.
Нагадаємо, громадські активісти Кривого Рогу та поліцейські "накрили" букмекерську контору “Парі матч”, яка працювала за ліцензією УНЛ (Українська національна лотерея).
У партнерстві з УНЛ працює також онлайн казино “Космолот”.