Продавчиня викрала з каси гроші і програла їх в онлайн-казино "Парі матч"

КИЇВ. 6 березня. УНН. Продавчиня продуктового магазину у Чернівцях викрала з каси та сейфу 15 500 грн та програла їх в заборонені азартні ігри. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста від 21 лютого 2019 року, передає УНН.