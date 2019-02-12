"Космолот" знову попався на організації азартних ігор

Кримінальне провадження № 42018061340000136 було відкрите 10 грудня 2018 року. Слідчі встановили, що у смт Ружин діє азартний клуб, який ховається під вивіскою лотереї.

"Невідомі особи здійснюють свою діяльність у сфері грального бізнесу під логотипом державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ", умови якої розмішено на офіційному сайті підприємства "Українська Національна Лотерея", - йдеться у судовому рішенні.

Поліція провела обшуки закладу наприкінці грудня 2018 року. Правоохоронці вилучили 10 системних блоків. 29 січня суд дозволив слідчим провести компютерно-технічну експертизу вилученої техніки. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що УНН не так давно виявив в Україні онлайн-казино “Космолот”, яке відкрито пропонувало людям віртуальні ігри на гроші і було пов’язано з РФ.

Після викриття та розголосу у ЗМІ посилання на онлайн - казино “Космолот” стало неактивним. Тепер усіх охочих зіграти в азартні ігри перенаправляють на “дзеркальний” сайт “Космолоту”, який належить оператору державних лотерей “УНЛ”, але там вже начебто немає азартних ігор – є електроні лотереї, які за дивним збігом обставин мають ті сами назви, що й азартні ігри на сайті казино.

Також УНН повідомляв, що сайт казино “Космолот” не має вікових обмежень, тож заборонені азартні ігри доступні навіть дітям.