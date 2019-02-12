"Космолот" снова попался на организации азартных игр

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66158 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88079 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131930 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131279 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130386 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125322 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161796 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Космолот" снова попался на организации азартных игр

"Космолот" снова попался на организации азартных игр

Киев  •  УНН

 • 16860 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Житомирская полиция расследует уголовное производство по факту проведения азартных игр в помещении заведения "Космолот", сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Уголовное производство № 42018061340000136 было открыто 10 декабря 2018 года. Следователи установили, что в пгт Ружин действует азартный клуб, который скрывается под вывеской лотереи.

“Неизвестные лица осуществляют свою деятельность в сфере игорного бизнеса под логотипом государственной денежной мгновенной лотереи “КОСМОЛОТ”, условия которой размещено на официальном сайте предприятия “Украинская Национальная Лотерея”, — говорится в судебном решении.

Полиция провела обыски заведения в конце декабря 2018 года. Правоохранители изъяли 10 системных блоков. 29 января суд разрешил следователям провести компьютерно-техническую экспертизу изъятой техники. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что УНН недавно обнаружил в Украине онлайн-казино “Космолот”, которое открыто предлагало людям виртуальные игры на деньги и было связано с РФ.

После разоблачения и огласки в СМИ ссылка на онлайн — казино “Космолот” стало неактивной. Теперь всех желающих сыграть в азартные игры перенаправляют на “зеркальный” сайт “Космолота”, принадлежащий оператору государственных лотерей “УНЛ”, но там уже вроде нет азартных игр — есть электронные лотереи, которые по странному стечению обстоятельств имеют те же названия, что и азартные игры на сайте казино.

Также УНН сообщал, что сайт казино “Космолот” не имеет возрастных ограничений, поэтому запрещенные азартные игры доступны даже детям.

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