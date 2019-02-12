"Космолот" снова попался на организации азартных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Житомирская полиция расследует уголовное производство по факту проведения азартных игр в помещении заведения "Космолот", сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Уголовное производство № 42018061340000136 было открыто 10 декабря 2018 года. Следователи установили, что в пгт Ружин действует азартный клуб, который скрывается под вывеской лотереи.
“Неизвестные лица осуществляют свою деятельность в сфере игорного бизнеса под логотипом государственной денежной мгновенной лотереи “КОСМОЛОТ”, условия которой размещено на официальном сайте предприятия “Украинская Национальная Лотерея”, — говорится в судебном решении.
Полиция провела обыски заведения в конце декабря 2018 года. Правоохранители изъяли 10 системных блоков. 29 января суд разрешил следователям провести компьютерно-техническую экспертизу изъятой техники. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что УНН недавно обнаружил в Украине онлайн-казино “Космолот”, которое открыто предлагало людям виртуальные игры на деньги и было связано с РФ.
После разоблачения и огласки в СМИ ссылка на онлайн — казино “Космолот” стало неактивной. Теперь всех желающих сыграть в азартные игры перенаправляют на “зеркальный” сайт “Космолота”, принадлежащий оператору государственных лотерей “УНЛ”, но там уже вроде нет азартных игр — есть электронные лотереи, которые по странному стечению обстоятельств имеют те же названия, что и азартные игры на сайте казино.
Также УНН сообщал, что сайт казино “Космолот” не имеет возрастных ограничений, поэтому запрещенные азартные игры доступны даже детям.