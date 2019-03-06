Продавец похитила из кассы деньги и проиграла их в онлайн-казино "Пари матч"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Продавец продуктового магазина в Черновцах похитила из кассы и сейфа 15 500 грн и проиграла их в запрещенные азартные игры. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города от 21 февраля 2019 года, передает УНН.
Отмечается, что продавец - незамужняя женщина с малолетним ребенком на содержании - завладела средствами владельца продуктового магазина и потратила их на игры в онлайн-казино "Пари матч".
Когда же она поняла, что проиграла все средства, позвонила в полицию и заявила о нападении.
Позже все же призналась, что никакого нападения не было, а имитировала она его для собственного алиби. В преступлении продавец раскаялась и пообещала вернуть проигранные деньги в течение трех месяцев.
По совокупности обстоятельств, суд приговорил ее на один год и шесть месяцев лишения свободы, однако освободил от наказания и установил испытательный срок в один год.
Напомним, общественные активисты Кривого Рога и полицейские "накрыли" букмекерскую контору "Пари матч", которая работала по лицензии УНЛ (Украинская национальная лотерея).
В партнерстве с УНЛ работает также онлайн казино "Космолот".