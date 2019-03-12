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Місто шахтарів на Дніпропетровщині заполонили нелегальні казино

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У місті Тернівка, що на Дніпропетровщині, діє близько 8 нелегальних гральних закладів. Про це УНН розповів депутат Тернівської міської ради Сергій Селезньов.

"Вони ростуть, як гриби після дощу. Тільки закрили один - з'являються нові. Сьогодні у місті близько 8 таких точок", - розповів він.

Влада міста не може дати ради нелегальним казино, продовжив Селезньов.

"Річ у тім, що все доводиться робити самотужки. Поліція не допомагає, робочих рук на розправу з цим ганебним явищем просто не вистачає", - сказав він.

Додамо, що за даними інформаційно-ресурсного центру Тернівки, чисельність населення міста становить близько 29 тис. осіб.

На території міста діє дві шахти - "Тернівська" та "Західно-Донбаська". Більшість працездатного населення міста працює на підприємствах вугільної промисловості.

Нагадаємо, із нелегальним азартними клубами воюють сьогодні жителі низки українських міст. Серед них - Львів, Одеса та Винники. Місцева влада звинувачує правоохоронців у бездіяльності.

А тим часом українці програють гроші не лише у реальних, але й у віртуальних казино. Нещодавно продавчиня продуктового магазину у Чернівцях викрала з каси та сейфу 15 500 грн та програла їх в онлайн-казино "Парі матч".

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