Львівська поліція дала задню у боротьбі з нелегальними казино

"Поліція повідкривала свої провадження, проводить якісь слідчі дії. Але не так агресивно, як би нам хотілося. Дуже дивні речі відбуваються.

Наприклад, коли опечатували точки, то всередині було багато техніки. А під час зняття опечаток виявилося, що багато апаратури зникло. Один комп'ютер стоїть, і то з інформацією, яка має мале відношення до нелегального бізнесу", - розповів він.

Пікантності ситуації додає зухвала поведінка власників казино, продовжив Жуковський. Вони хочуть повернути прибутковий бізнес у місто шляхом тиску на місцевих активістів.

"Я спілкувався з активістами, які допомагали нам боротися із азартом. Вони мені розказували, що їм погрожували, що спонукали їх забрати заяви. Але наші активісти - це АТОшники. Це люди, які пройшли війну, їх не залякати", - зазначив він.

Казино у Винники не повернуться, запевнив секретар міськради.

"Наша позиція – незмінна: бізнес повинен бути за межами міста і в законодавчому полі. Від цих нелегальних лотерей страждають діти і родини, і ми зробимо все, щоб вони не відкрились знову. У нас кров кипить, і хотілося б, щоб у них кипіла, але цього немає", - повідомив він.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори.

Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.

Раніше УНН повідомляв, що азартні ігри були викриті у закладах "Космолот", які так само належать "Національній лотереї" (УНЛ).