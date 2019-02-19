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Львовская полиция дала заднюю в борьбе с нелегальными казино

Львовская полиция дала заднюю в борьбе с нелегальными казино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Месяц назад полиция Винников, что во Львовской области, феерично закрыла все казино в городе. Но на этапе досудебного расследования стало известно, что полиция бороться с азартом передумала. Об этом УНН рассказал секретарь горсовета Винников Игорь Жуковский.

"Полиция пооткрывала свои производства, проводит какие-то следственные действия. Но не так агрессивно, как бы нам хотелось. Очень странные вещи происходят.

Например, когда опечатывали точки, то внутри было много техники. А при снятии опечаток оказалось, что многое из аппаратуры исчезло. Один компьютер стоит, и то с информацией, имеющей малое отношение к нелегальному бизнесу", - рассказал он.

Пикантности ситуации добавляет вызывающее поведение владельцев казино, продолжил Жуковский. Они хотят вернуть прибыльный бизнес в город путем давления на местных активистов.

"Я общался с активистами, которые помогали нам бороться с азартом. Они мне рассказывали, что им угрожали, что побуждали их забрать заявления. Но наши активисты - это АТОшники. Это люди, которые прошли войну, их не запугать", - отметил он.

Казино в Винники не вернутся, заверил секретарь горсовета.

"Наша позиция - неизменна: бизнес должен быть за пределами города и в законодательном поле. От этих нелегальных лотерей страдают дети и семьи, и мы сделаем все, чтобы они не открылись снова. У нас кровь кипит, и хотелось бы, чтобы у них кипела, но этого нет", - сообщил он.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь ведутся запрещенные азартные игры.

Ранее УНН сообщал, что азартные игры были разоблачены в учреждениях "Космолот", которые так же принадлежат "Национальной лотерее" (УНЛ).

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