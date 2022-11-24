Город Львов получил статус Европейской молодежной столицы 2025

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На днях в албанском городе Тирана, который является молодежной столицей в 2022 году, состоялась финальная церемония награждения и оглашения результатов конкурса “Молодежная столица Европы 2025 года”. Уверенную победу одержал город Львов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.