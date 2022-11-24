Город Львов получил статус Европейской молодежной столицы 2025
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На днях в албанском городе Тирана, который является молодежной столицей в 2022 году, состоялась финальная церемония награждения и оглашения результатов конкурса “Молодежная столица Европы 2025 года”. Уверенную победу одержал город Львов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Детали
За звание Европейской молодежной столицы сражались:
— Львов (Украина);
— Фуэнлабрада (Испания);
— Измир (Турция);
— Тромсе (Норвегия).
“Несмотря на сложную ситуацию — через несколько часов после российского ракетного удара крупнейший город Западной Украины остался без электроснабжения — Львов избран следующей Европейской Молодежной Столицей”, — отметили организаторы конкурса.
Напомним
Сборная Украины по кикбоксингу заняла второе место на чемпионате Европы.