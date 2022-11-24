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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27611 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Місто Львів здобуло статус Європейської молодіжної столиці 2025

Місто Львів здобуло статус Європейської молодіжної столиці 2025

Київ • УНН

 • 838286 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Днями в албанському місті Тирана, яке є молодіжною столицею у 2022 році, відбулась фінальна церемонія нагородження та оголошення результатів конкурсу “Молодіжна столиця Європи 2025”. Впевнену перемогу здобуло місто Львів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Деталі

За звання Європейської молодіжної столиці боролися:

— Львів (Україна);
— Фуенлабрада (Іспанія);
— Ізмір (Туреччина);
— Тромсе (Норвегія).

“Попри складну ситуацію — через кілька годин після російського ракетного удару найбільше місто Західної України залишилось без електропостачання — Львів обрано наступною Європейською Молодіжною Столицею”, — зазначили організатори конкурсу.

Нагадаємо

Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи.

Українські Національні Новини

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