Місто Львів здобуло статус Європейської молодіжної столиці 2025

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Днями в албанському місті Тирана, яке є молодіжною столицею у 2022 році, відбулась фінальна церемонія нагородження та оголошення результатів конкурсу “Молодіжна столиця Європи 2025”. Впевнену перемогу здобуло місто Львів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.