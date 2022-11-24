Місто Львів здобуло статус Європейської молодіжної столиці 2025
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Днями в албанському місті Тирана, яке є молодіжною столицею у 2022 році, відбулась фінальна церемонія нагородження та оголошення результатів конкурсу “Молодіжна столиця Європи 2025”. Впевнену перемогу здобуло місто Львів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Деталі
За звання Європейської молодіжної столиці боролися:
— Львів (Україна);
— Фуенлабрада (Іспанія);
— Ізмір (Туреччина);
— Тромсе (Норвегія).
“Попри складну ситуацію — через кілька годин після російського ракетного удару найбільше місто Західної України залишилось без електропостачання — Львів обрано наступною Європейською Молодіжною Столицею”, — зазначили організатори конкурсу.
Нагадаємо
Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи.