Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи

Деталі

Українські спортсмени вибороли 27 медалей — 11 золотих, 3 срібні та 13 бронзових.

Чемпіонами стали:

- Олеся Булгакова (креативні форми, жорсткий стиль без зброї та зі зброєю; музичні форми, жорсткий стиль без зброї та зі зброєю);

- Уляна Машкова та Олеся Булгакова (команда, музичні форми);

- Дмитро Пономаренко (креативні форми, жорсткий стиль зі зброєю);

- Іван Ткаченко (фул-контакт, +91 кг);

- Микола Ксензов (фул-контакт, 81кг);

- Артем Мельник (фул-контакт, 86кг);

- Святослав Гасюк (лоу-кік, 75кг);

- Гліб Мазур (К1, 57кг).

Українського суддю Юрія Зубова визнали найкращим суддею чемпіонату Європи в рингу. У змаганнях взяли участь близько 1000 спортсменів з 39 країн Європи.

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