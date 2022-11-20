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Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи

Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 1041590 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Друге місце у командному заліку та 27 здобутих медалей — такий результат виступу збірної України на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO у турецькій Анталії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Українські спортсмени вибороли 27 медалей — 11 золотих, 3 срібні та 13 бронзових.

Чемпіонами стали:

- Олеся Булгакова (креативні форми, жорсткий стиль без зброї та зі зброєю; музичні форми, жорсткий стиль без зброї та зі зброєю);
- Уляна Машкова та Олеся Булгакова (команда, музичні форми);
- Дмитро Пономаренко (креативні форми, жорсткий стиль зі зброєю);
- Іван Ткаченко (фул-контакт, +91 кг);
- Микола Ксензов (фул-контакт, 81кг);
- Артем Мельник (фул-контакт, 86кг);
- Святослав Гасюк (лоу-кік, 75кг);
- Гліб Мазур (К1, 57кг).

Українського суддю Юрія Зубова визнали найкращим суддею чемпіонату Європи в рингу. У змаганнях взяли участь близько 1000 спортсменів з 39 країн Європи.

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