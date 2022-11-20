Сборная Украины по кикбоксингу заняла второе место на чемпионате Европы

Детали

Украинские спортсмены завоевали 27 медалей — 11 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых.

Чемпионами стали:

– Олеся Булгакова (креативные формы, жесткий стиль без оружия и с оружием; музыкальные формы, жесткий стиль без оружия и с оружием);

– Ульяна Машкова и Олеся Булгакова (команда, музыкальные формы);

– Дмитрий Пономаренко (креативные формы, жесткий стиль с оружием);

– Иван Ткаченко (фул-контакт, +91 кг);

– Николай Ксензов (фул-контакт, 81кг);

– Артем Мельник (фул-контакт, 86кг);

– Святослав Гасюк (лоу-кик, 75кг);

– Глеб Мазур (К1, 57кг).

Украинского судью Юрия Зубова признали лучшим судьей чемпионата Европы в ринге. В соревнованиях приняло участие около 1000 спортсменов из 39 стран Европы.

Напомним

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2023.