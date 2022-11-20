Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперника в раунді плей-оф відбору на ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Жіноча збірна України з гандболу зустрінеться з Північною Македонією в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2023, передає УНН.
Деталі
За путівку на ЧС-2023 "синьо-жовті" боротимуться з Північною Македонією.
Перша гра другого відбіркового етапу відбудеться 7/8 квітня, матч-відповідь запланований на 11/12 квітня.
Доповнення
У першому раунді кваліфікації Україна у двоматчевому протистоянні перемогла Люксембург.
"Синьо-жовті" здобули дві перемоги – 36:13 та 30:11.