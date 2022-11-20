Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Женская сборная Украины по гандболу встретится с Северной Македонией в плей-офф отбора на чемпионат мира-2023, передает УНН.
Детали
За путевку на ЧМ-2023 "сине-желтые" будут бороться с Северной Македонией.
Первая игра второго отборочного этапа состоится 7/8 апреля, ответный матч запланирован на 11/12 апреля.
Дополнение
В первом раунде квалификации Украина в двухматчевом противостоянии победила Люксембург.
"Сине-желтые" одержали две победы – 36:13 и 30:11.