Город бесплатно получил сетей на полмиллиона гривен

В распоряжении КГГА № 1035 от 6 июня 2019 года указано: "С целью надежного содержания и качественного обслуживания инженерных сетей принять безвозмездно в коммунальную собственность территориальной общины города Киева и передать во владение и пользование ЧАО "АК "Киевводоканал" канализационную сеть ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

Согласно документу, имущество, которое получит город, включает следующие объекты: канализационную сеть на пр. Лобановского, 15/7, длиной 99,23 м с диаметром труб 225 мм, а также 7 колодцев. Средняя глубина залегания труб составляет 2 м. Рыночная стоимость этого объекта составляет 449 283,24 грн.

Напомним, компанией "Киевгорстрой" в 2018 году бесплатно были переданы в коммунальную собственность города Киева инженерные сети на новых построенных объектах в количестве 70 объектов. Это передача объектов тепло- и электроснабжения, водопроводных и канализационных сетей, объектов газоснабжения и освещения. Проведенные мероприятия позволили увеличить коммунальную собственность города Киева на более чем 68 миллионов гривен и улучшить производственные мощности "Киевэнерго", "Киевводоканала", "Киевгаза" и "Киевгорсвета".