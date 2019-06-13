Місто безплатно отримало мереж на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" безплатно передала у власність територіальної громади міста каналізаційну мережу, розташовану на пр. Лобановського, 15/7 у Солом’янському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
У Розпорядженні КМДА № 1035 від 06 червня 2019 року зазначено: "З метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва і передати у володіння та користування ПрАТ "АК "Київводоканал" каналізаційну мережу ПрАТ "ХК "Київміськбуд".
Згідно з документом, майно, яке отримає місто, включає наступні об’єкти: каналізаційну мережу на пр. Лобановського, 15/7, довжиною 99,23 м із діаметром труб 225 мм, а також 7 колодязів. Середня глибина залягання труб становить 2 м. Ринкова вартість цього об’єкта становить 449 283,24 грн.
Нагадаємо, компанією “Київміськбуд” у 2018 році безплатно були передані до комунальної власності міста Києва інженерні мережі на новозбудованих об’єктах у кількості 70 об’єктів. Це передача об’єктів тепло- та електропостачання, водопровідних та каналізаційних мереж, об’єктів газопостачання та освітлення. Проведені заходи дали можливість збільшити комунальну власність міста Києва на більш ніж 68 мільйонів гривень та покращити виробничі потужності “Київенерго”, “Київводоканалу”, “Київгазу” та “Київміськсвітло”.