Мост, который в Николаеве оторвался от берега, уже починили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Пешеходный мост, который в Николаеве оторвался от берега, уже починили. Об этом УНН сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александр Герасименя.
"Не так давно его ремонтировали, первый понтон. Ветер сильный и первую опору сорвало с точки, и мост отклонился вправо. Его уже отремонтировали и укрепили. Сегодня уже поставили на место", - заявил А.Герасименя.
Ранее СМИ сообщили, что в Николаеве оторвался от берега пешеходный мост.
Напомним, фуру, из которой в Николаеве вытекало ядовитое вещество, вывезли за пределы города.