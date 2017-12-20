Мост, который в Николаеве оторвался от берега, уже починили

"Не так давно его ремонтировали, первый понтон. Ветер сильный и первую опору сорвало с точки, и мост отклонился вправо. Его уже отремонтировали и укрепили. Сегодня уже поставили на место", - заявил А.Герасименя.

Ранее СМИ сообщили, что в Николаеве оторвался от берега пешеходный мост.

Напомним, фуру, из которой в Николаеве вытекало ядовитое вещество, вывезли за пределы города.