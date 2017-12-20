Міст, який у Миколаєві відірвався від берега, вже полагодили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Пішохідний міст, який у Миколаєві відірвався від берега, вже полагодили. Про це УНН повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя.
"Не так давно його ремонтували, перший понтон. Вітер сильний і першу опору зірвало з точки, і міст відхилився вправо. Його вже відремонтували і зміцнили. Сьогодні вже поставили на місце", - заявив О.Герасіменя.
Раніше ЗМІ повідомили, що в Миколаєві відірвався від берега пішохідний міст.
Нагадаємо, фуру, з якої в Миколаєві витікала отруйна речовина, вивезли за межі міста.