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Миссия Всемирного банка начала работу в Киеве: готовится новый заем на $1 млрд

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Миссия Всемирного банка начала работу в Киеве для подготовки нового соглашения о займе в поддержку политики развития. Украина планирует получить минимум $1 млрд до конца 2025 года.

Миссия Всемирного банка начала работу в Киеве: готовится новый заем на $1 млрд

Миссия Всемирного банка начала работу в Киеве, готовится новое соглашение о займе в поддержку политики развития объемом не менее $1 млрд, сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.

2 июня в Киеве началась миссия Всемирного банка по вопросам экономической политики и бедности

- сообщили в Минфине.

Детали

В течение недели, со 2 по 6 июня, команда экспертов Всемирного банка совместно с представителями Министерства финансов и правительства Украины, как отмечается, будут работать над согласованием ключевых параметров нового соглашения по займу на политику развития "Основы роста" (Development Policy Operation, DPO). 

"Соглашение предусматривает привлечение в 2025 году займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в сумме не менее 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В первый день миссии представители Минфина, как указано, "провели плодотворные дискуссии с командой Всемирного банка".

Отмечается, что в прошлом году в рамках механизма с DPO в госбюджет поступило около 3,5 млрд долларов по трем проектным соглашениям. "Это позволило покрыть приоритетные расходы, поддержать финансовую стабильность и реализовать важные реформы, в частности связанные с таможенной и налоговой политикой, государственными предприятиями, энергетической сферой, банковским сектором и развитием частного сектора", – отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Предусмотренные по DPO, направленному на поддержку реформ, средства, как указано, будут зачислены в общий фонд госбюджета по результатам выполненных условий. 

"Ключевые реформы касаются укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста", - отметили в Минфине.

Какие реформы предусматривает

Так, в частности, стороны обсудили реформационные меры в социальной сфере, которые будут включены в условия нового DPO.

"С 1 июля 2025 года в Украине стартует пилот по введению базовой социальной помощи. Это новый вид поддержки, который объединит несколько существующих социальных выплат в одну. Базовая помощь будет предоставляться гражданам Украины, которые будут соответствовать критериям ее получения. Базовый размер составит 4500 гривен. Получатели пособий самостоятельно будут принимать решение о переходе на получение базовой социальной помощи", - отметил во время встречи заместитель министра финансов Роман Ермоличев. 

Кроме того, он проинформировал о согласовании Минфином законопроекта о поддержке семей и стимулировании рождаемости, реализация которого запланирована со следующего года.

"Планируем не только пересмотреть размеры выплат, но и подходы к поддержке родителей после рождения ребенка для улучшения демографической ситуации, повышения уровня рождаемости в Украине, а также поощрения родителей к активному участию в развитии экономики страны", - сообщил он.

Итоги

"Ожидается, что Украина получит не менее 1 млрд долларов США по проекту до конца 2025 года. Стороны договорились продолжить необходимую работу для реализации программы DPO", - сообщили в Минфине.

Следующие шаги, как указано, предусматривают финализацию условий до конца июня, выполнение их Украиной до конца октября и утверждение финансирования Советом директоров Всемирного банка в ноябре. 

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по 8-му пересмотру программы EFF29.05.25, 17:33 • 3058 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Всемирный банк
Министерство финансов Украины
Украина
Киев
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