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Місія Світового банку розпочала роботу в Києві: готується нова позика на $1 млрд

Київ • УНН

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Місія Світового банку розпочала роботу в Києві для підготовки нової угоди про позику на підтримку політики розвитку. Україна планує отримати мінімум $1 млрд до кінця 2025 року.

Місія Світового банку розпочала роботу в Києві: готується нова позика на $1 млрд

Місія Світового банку розпочала роботу у Києві, готується нова угода про позику на підтримку політики розвитку обсягом щонайменше $1 млрд, повідомили у Міністерстві фінансів, пише УНН.

2 червня в Києві розпочалася місія Світового банку з питань економічної політики та бідності

- повідомили у Мінфіні.

Деталі

Упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України, як зазначається, працюватимуть над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо позики на політику розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO). 

"Угода передбачає залучення у 2025 році позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у сумі щонайменше 1 млрд доларів", - ідеться у повідомленні.

У перший день місії представники Мінфіну, як вказано, "провели плідні дискусії з командою Світового банку".

Зазначається, що торік у межах механізму з DPO до держбюджету надійшло близько 3,5 млрд доларів за трьома проєктними угодами. "Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору", – зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Передбачені по DPO, спрямованого на підтримку реформ, кошти, як вказано, буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов. 

"Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання", - зазначили у Мінфіні.

Які реформи передбачає

Так, зокрема, сторони обговорили реформаційні заходи в соціальній сфері, які буде включено до умов нового DPO.

"Із 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги. Це новий вид підтримки, який об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну. Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям її отримання. Базовий розмір становитиме 4500 гривень. Отримувачі допомог самостійно прийматимуть рішення про перехід на отримання базової соціальної допомоги", - зазначив під час зустрічі заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев. 

Окрім того, він поінформував про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року.

"Плануємо не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності в Україні, а також заохочення батьків до активної участі у розвитку економіки країни", - повідомив він.

Підсумки

"Очікується, що Україна отримає щонайменше 1 млрд доларів США за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO", - повідомили у Мінфіні.

Наступні кроки, як вказано, передбачають фіналізацію умов до кінця червня, виконання їх Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку у листопаді. 

Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF29.05.25, 17:33 • 3058 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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