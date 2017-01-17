Охотник подстрелил сам себя в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Тернопольской области охотник подстрелил сам себя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение задокументировали работники Пидгаецкого отделения полиции. О пациенте со сквозным ранением дробью правоохранителей проинформировали работники районной больницы.
Следственно-оперативная группа выяснила, что ранен - 40-летний житель села Литвинов. Мужчина на охоте подстрелил себя.
Неприятность случилась в урочище Зарва, куда пострадавший с компанией охотников отправились на охоту. Мужчина выследил зверя и стал преследовать добычу. Однако споткнулся и покатился в овраг. При падении ружье и выстрелило, пробив руку насквозь Раненый сумел позвонить одному из товарищей и попросил подобрать его на дороге. Сам выбрался из оврага на и сел в авто. Уже в транспорте заметил, что кровоточит еще и живот, дробь пробила брюшную полость.
Пострадавший с диагнозом сквозное ранение правой киcти pyки, проникающее ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Пациента прооперировали и сейчас его состояние стабильное.
Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно ст.128 УК Украины.