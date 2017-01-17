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Охотник подстрелил сам себя в Тернопольской области

Охотник подстрелил сам себя в Тернопольской области

Киев • УНН

 • 7911 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Тернопольской области охотник подстрелил сам себя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение задокументировали работники Пидгаецкого отделения полиции. О пациенте со сквозным ранением дробью правоохранителей проинформировали работники районной больницы.

Следственно-оперативная группа выяснила, что ранен - ​​40-летний житель села Литвинов. Мужчина на охоте подстрелил себя.

Неприятность случилась в урочище Зарва, куда пострадавший с компанией охотников отправились на охоту. Мужчина выследил зверя и стал преследовать добычу. Однако споткнулся и покатился в овраг. При падении ружье и выстрелило, пробив руку насквозь Раненый сумел позвонить одному из товарищей и попросил подобрать его на дороге. Сам выбрался из оврага на и сел в авто. Уже в транспорте заметил, что кровоточит еще и живот, дробь пробила брюшную полость.

Пострадавший с диагнозом сквозное ранение правой киcти pyки, проникающее ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Пациента прооперировали и сейчас его состояние стабильное.

Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно ст.128 УК Украины.

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