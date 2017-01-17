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Мисливець підстрелив сам себе на Тернопільщині

Мисливець підстрелив сам себе на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Тернопільщині мисливець підстрелив сам себе. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження задокументували працівники Підгаєцького відділення поліції. Про пацієнта з наскрізним пораненням дробом правоохоронців поінформували працівники районної лікарні.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що поранений - 40-річний житель села Литвинів. Чоловік на полюванні підстрелив самого себе.

Неприємність трапилася в урочищі Зарва, куди потерпілий з компанією мисливців відправилися на полювання. Чоловік вистежив звірину, і став переслідувати здобич. Однак перечепився та покотився в яр. Під час падіння рушниця і вистрелила, пробивши руку наскрізь Поранений зумів зателефонувати одному з товаришів та попрохав підібрати його на дорозі. Сам вибрався з яру на шлях та сів в авто. Вже в транспорті помітив, що кровить ще й живіт, дробини пробили черевну порожнину.

Потерпілого з діагнозом нacкpiзне пopaнeння пpaвoї киcтi pyки, пpoникaюче пopaнeння чepeвнoї пopoжнини з пoшкoджeнням внyтpiшнiх opгaнiв було госпіталізовано y peaнiмaцiйнe вiддiлeння райлікарні. Пацієнта прооперували і наразі його стан стабільний.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ст.128 КК України.

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