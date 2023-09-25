Городские власти Риги проверяют укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Власти Риги в Латвии проверяют укрытия и закупают у них раскладушки. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
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"Городские власти Риги приобрели 184 раскладушек, 228 матрасов и 342 подушки в рамках решения о создании материально-технических резервов гражданской обороны", — сообщила в докладе для Рижской думы исполнительный директор города Яниса Ланге.
Детали
Также она сообщила, что власти Риги разрабатывают план гражданской защиты и нанимают на работу соответствующих специалистов. Кроме того, в городе будет создана единая система управления чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.
Известно, что в 1991 году в Латвии, по данным Пожарно-спасательной службы, было 311 бомбоубежищ. Но во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов государство сняло с названий бункеров статус объектов гражданской обороны.
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