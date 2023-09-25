Міська влада Риги перевіряє укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Влада Риги у Латвії перевіряє укриття та закуповує у них розкладачки. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
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"Міська влада Риги придбала 184 розкладачок, 228 матраців та 342 подушки в рамках рішення про створення матеріально-технічних резервів цивільної оборони", — повідомила у доповіді для Ризької думи виконавчий директор міста Яніса Ланґе.
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Також вона повідомила, що влада Риги розробляє план цивільного захисту т а наймає на роботу відповідних фахівців. Крім того, у місті буде створено єдину систему управління надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами.
Відомо, що у 1991 році в Латвії, за даними Пожежно-рятувальної служби, було 311 бомбосховищ. Але під час глобальної економічної кризи 2008-2009 років держава зняла з назки бункерів статус об'єктів цивільної оборони.
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