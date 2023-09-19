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В Україні створено посібник для спорудження укриттів у дитсадках і школах

В Україні створено посібник для спорудження укриттів у дитсадках і школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністерство відновлення України розробило посібник для спорудження укриттів у дитсадках і школах. Він містить практичні рекомендації щодо проєктування, будівництва та оснащення укриттів у цих закладах освіти, передає УНН з посиланням на відомство.

Деталі

Зазначається, що з 1 листопада 2023 року набувають чинності нові будівельні норми, для будівництва захисних споруд цивільного захисту (ДБН В.2.2-5:2023). Мінвідновлення розробило «Практичний посібник з проєктування укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти».

Він допоможе органам місцевого самоврядування, як замовникам будівництва, розібратись з видами захисних споруд, їх особливостями та перевагами в частині захисних властивостей, об’ємно-планувальних рішень та інженерного забезпечення.

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Посібник містить систематизовану практичну інформацію щодо типів укриттів, їх порівняльні характеристики, перелік вимог до основних та додаткових приміщень, інклюзивності. Деталізуються вимоги до спеціалізованих укриттів. До них відносять сховища та протирадіаційні укриття, а також споруди подвійного призначення.

Для освітніх закладів рекомендується використовувати протирадіаційні укриття, або ж споруди подвійного призначення, оскільки саме вони є більш зручними у експлуатації, достатньо гнучкими з точки зору планування, інженерних та технологічних рішень. Крім того, споруди подвійного призначення можуть використовуватися й у мирному житті, зауважує відомство.

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У Посібнику зазначається, що такі конструкції повинні захищати від дії ударної хвилі, проникнення уламків, небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних, отруйних речовин, проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання, катастрофічного затоплення, дії високих температур та продуктів горіння.

Посібник дає рекомендації щодо просторового та об’ємного планування, мінімальної площі з розрахунку на одну людину відповідно до різних вікових категорій учасників освітнього процесу, проєктуванні санітарних зон, наявності аварійних виходів, розміщення дизельних електростанцій.

Видання містить приклади організації внутрішнього простору для організації навчального процесу та комфортного перебування людей в укритті.

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Особлива увага в практичному Посібнику приділяється заходам щодо забезпечення доступного та безпечного середовища для вихованців та учасників освітнього процесу всіх вікових категорій. Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру захисних споруд повинні відповідати вимогам чинним вимогам державних будівельних норм України, які стосуються інклюзивності (ДБН В.2.2-40).

Системи візуальної навігації повинні містити інформацію щодо призначень приміщень, маршрутів руху.

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