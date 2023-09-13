Трагедія із загиблими біля укриття у Києві: відсторонено від посади директора департаменту КМДА

Деталі

За даними слідства, 1 червня 2023 року під час обстрілів Києва російськими військами троє людей, у тому числі малолітня дитина, загинули від уламків ракети. Ще семеро громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що Ткачук, який обіймав посаду директора департаменту муніципальної безпеки з 2018 року, неналежно виконував свої обов’язки та не здійснював контроль за станом готовності укриттів. У результаті цього люди не змогли вчасно сховатися під час обстрілів і загинули або отримали травми.

Через це, Київський апеляційний суд ухвалив рішення про відсторонення від посади директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Микити Ткачука, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва було розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).