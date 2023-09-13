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Трагедия с погибшими возле укрытия в Киеве: отстранен от должности директор департамента КГГА

Трагедия с погибшими возле укрытия в Киеве: отстранен от должности директор департамента КГГА

Киев • УНН

 • 251203 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд отстранил от должности директора департамента муниципальной безопасности КГГА Никиту Ткачука, который подозревается в служебной халатности, приведшей к гибели трех человек и травмированию семерых, которые не смогли попасть в укрытие во время обстрела столицы 1 июня, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 1 июня 2023 года во время обстрелов Киева российскими войсками три человека, в том числе малолетний ребенок, погибли от обломков ракеты. Еще семеро граждан получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что Ткачук, занимавший должность директора департамента муниципальной безопасности с 2018 года, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности’и не осуществлял контроль за состоянием готовности укрытий. В результате этого люди не смогли вовремя укрыться во время обстрелов и погибли или получили травмы.

Из-за этого, Киевский апелляционный суд принял решение об отстранении от должности директора департамента муниципальной безопасности КГГА Никиты Ткачука, который подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева было начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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