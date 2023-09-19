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В Украине создано пособие для сооружения укрытий в детсадах и школах

В Украине создано пособие для сооружения укрытий в детсадах и школах

Киев • УНН

 • 152597 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министерство восстановления Украины разработало пособие для сооружения укрытий в детсадах и школах. Оно содержит практические рекомендации по проектированию, строительству и оснащению укрытий в этих учебных заведениях, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Отмечается, что с 1 ноября 2023 года вступают в силу новые строительные нормы, для строительства защитных сооружений гражданской защиты (ДБН В.2.2-5:2023). Минобрнауки разработало «Практическое пособие по проектированию укрытий в учреждениях дошкольного и общего среднего образования».

Оно поможет органам местного самоуправления, как заказчикам строительства, разобраться с видами защитных сооружений, их особенностями и преимуществами в части защитных свойств, объемно-планировочных решений и инженерного обеспечения.

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Пособие содержит систематизированную практическую информацию о типах укрытий, их сравнительные характеристики, перечень требований к основным и дополнительным помещениям, инклюзивности. Детализируются требования к специализированным укрытиям. К ним относят убежища и противорадиационные укрытия, а также сооружения двойного назначения.

Для образовательных учреждений рекомендуется использовать противорадиационные укрытия, или же сооружения двойного назначения, поскольку именно они являются более удобными в эксплуатации, достаточно гибкими с точки зрения планирования, инженерных и технологических решений. Кроме того, сооружения двойного назначения могут использоваться и в мирной жизни, отмечает ведомство.

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В Руководстве отмечается, что такие конструкции должны защищать от действия ударной волны, проникновения обломков, опасных химических, радиоактивных, биологических, ядовитых веществ, проникающей радиации и ионизирующего излучения, катастрофического затопления, действия высоких температур и продуктов горения.

Пособие дает рекомендации по пространственной и объемной планировке, минимальной площади из расчета на одного человека в соответствии с различными возрастными категориями участников образовательного процесса, проектировании санитарных зон, наличии аварийных выходов, размещении дизельных электростанций.

Издание содержит примеры организации внутреннего пространства для организации учебного процесса и комфортного пребывания людей в укрытии.

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Особое внимание в практическом Пособии уделяется мероприятиям по обеспечению доступной и безопасной среды для воспитанников и участников образовательного процесса всех возрастных категорий. Входные группы, тамбуры, лестницы, пандусы, площадки, помещения, пути движения внутри зданий или сооружений, элементы отделки и интерьера защитных сооружений должны соответствовать требованиям действующих требований государственных строительных норм Украины, касающихся инклюзивности (ДБН В.2.2-40).

Системы визуальной навигации должны содержать информацию о назначениях помещений, маршрутов движения.

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