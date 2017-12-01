Миссии ЕК по помощи на украинско-молдавской границе продлили мандат

Соответствующее решение члены правительства одобрили без обсуждения.

Напомним, в октябре 2017 года Украина и Молдова подписали соглашение о совместном контроле на государственной границе.

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В июле Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что представители миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) принимать участие в совместном контроле на украинско-молдавской границе.