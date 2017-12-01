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Місії ЄК щодо допомоги на українсько-молдовському кордоні продовжили мандат

Місії ЄК щодо допомоги на українсько-молдовському кордоні продовжили мандат

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди у формі обміну нотами з урядом Молдови та Європейською комісією про продовження дії мандату місії Європейської комісії з надання допомоги на українсько-молдовському кордоні, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення члени уряду схвалили без обговорення.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Україна та Молдова підписали угоду про спільний контроль на державному кордоні.

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У липні президент України Петро Порошенко повідомив, що представники місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) братимуть участь у спільному контролі на українсько-молдавському кордоні.

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