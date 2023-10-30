Миссия ЮНЕСКО начала работу над оценкой повреждений исторического центра Чернигова в результате российских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Чернигове начала работу миссия ЮНЕСКО, которая оценивает повреждение культурных памятников в результате российских ракетных атак. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.
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«Миссия ЮНЕСКО начала работу в Чернигове, чтобы оценить повреждения, причиненные памятникам культурного наследия в результате российских ракетных атак», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что миссия планирует собрать данные о поврежденных объектах, среди которых: Пятницкая церковь, Антониевые пещеры, Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т.Г. Шевченко и другие. После сбора соответствующей документации и информации будет подготовлен план реабилитации объектов.
Работа членов миссии проходит в рамках реализации проекта «Поддержка Украины в области культуры и образования через ЮНЕСКО: реагирование на чрезвычайные ситуации для всемирного наследия и культурных ценностей: оценка убытков и защита». В работе принимают участие представители международных организаций, в частности, ИККРОМ и ЮНЕСКО, а также отечественные специалисты в области культуры.
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