Исторический центр Чернигова может попасть в список ЮНЕСКО. Украина уже готовит представление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Исторический центр Чернигова может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Украина уже готовит представление. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая встретилась с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, пишет УНН.
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"Исторический центр Чернигова должен быть еще одной жемчужиной ЮНЕСКО" - сообщила первая леди в Telegramm.
Зеленская встретилась с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой на территории другого памятника ЮНЕСКО – Национального заповедника "София Киевская".
"Сейчас готовим на представление в эту мировую сокровищницу исторического центра героического Чернигова", - добавила Зеленская.
Первая леди отметила, что во время российского вторжения, которое уничтожает украинское наследие, такие решения ЮНЕСКО особенно важны, потому что обращают на них внимание всего мирового сообщества.
Дополнение
Министерство культуры на информационной политики Украины подготовило и направило в ЮНЕСКО номинационные досье трех элементов нематериального культурного наследия для рассмотрения их на включение в списки ЮНЕСКО: "Украинская писанка: традиция и искусство"; "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции"; "Технологию вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области".
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