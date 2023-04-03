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Україна подала три номінації з культурної спадщини до списків ЮНЕСКО - Мінкульт

Україна подала три номінації з культурної спадщини до списків ЮНЕСКО - Мінкульт

Київ • УНН

 • 1130584 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство культури на інформаційної політики України підготувало і направило до ЮНЕСКО номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для розгляду їх на включення до списків ЮНЕСКО, повідомляють у міністерстві, пише УНН.

Цитата

"Днями Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України 3 номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Серед номінаційних досьє:

  • Міжнародна номінація, підготовлена спільно з Республікою Естонія – «Українська писанка: традиція і мистецтво».
    Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
  • Також вперше подається Україною номінація до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини – «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».
  • До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подано «Технологію вишивки «білим по білому» міста Решетилівка Полтавської області», елемент нашої живої спадщини, відомий і визнаний не тільки в Україні, а й за її межами.

Як зауважується, подання Україною трьох номінацій до списків ЮНЕСКО відбувається, "з метою охорони та популяризації у світі нематеріальної культурної спадщини України".

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