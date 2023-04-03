Україна подала три номінації з культурної спадщини до списків ЮНЕСКО - Мінкульт

Цитата

"Днями Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України 3 номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Серед номінаційних досьє:



Міжнародна номінація, підготовлена спільно з Республікою Естонія – «Українська писанка: традиція і мистецтво».

Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Також вперше подається Україною номінація до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини – «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».



До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подано «Технологію вишивки «білим по білому» міста Решетилівка Полтавської області», елемент нашої живої спадщини, відомий і визнаний не тільки в Україні, а й за її межами.



Як зауважується, подання Україною трьох номінацій до списків ЮНЕСКО відбувається, "з метою охорони та популяризації у світі нематеріальної культурної спадщини України".

Раніше

Український борщ внесли у список ЮНЕСКО.