Україна подала три номінації з культурної спадщини до списків ЮНЕСКО - Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство культури на інформаційної політики України підготувало і направило до ЮНЕСКО номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для розгляду їх на включення до списків ЮНЕСКО, повідомляють у міністерстві, пише УНН.
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"Днями Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України 3 номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Серед номінаційних досьє:
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- Міжнародна номінація, підготовлена спільно з Республікою Естонія – «Українська писанка: традиція і мистецтво».
Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
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- Також вперше подається Україною номінація до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини – «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».
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- До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подано «Технологію вишивки «білим по білому» міста Решетилівка Полтавської області», елемент нашої живої спадщини, відомий і визнаний не тільки в Україні, а й за її межами.
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Як зауважується, подання Україною трьох номінацій до списків ЮНЕСКО відбувається, "з метою охорони та популяризації у світі нематеріальної культурної спадщини України".
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