Украина подала три номинации из культурного наследия в списки ЮНЕСКО - Минкульт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство культуры на информационной политики Украины подготовило и направило в ЮНЕСКО номинационные досье трех элементов нематериального культурного наследия для рассмотрения их на включение в списки ЮНЕСКО, сообщают в министерстве, пишет УНН.
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"На днях Министерство культуры и информационной политики Украины направило Министерству иностранных дел Украины 3 номинационных досье элементов нематериального культурного наследия, откуда они были переданы в ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Детали
Среди номинационных досье:
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- Международная номинация, подготовленная совместно с Республикой Эстония – «Украинская писанка: традиция и искусство».
Украина впервые подает международную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
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- Также впервые подается Украиной номинация в Реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия – «Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции».
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- В Репрезентативный список нематериального культурного наследия подана «Технология вышивки «белым по белому» города Решетиловка Полтавской области», элемент нашего живого наследия, известный и признанный не только в Украине, но и за ее пределами.
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Как отмечается, представление Украиной трех номинаций в списки ЮНЕСКО происходит "с целью охраны и популяризации в мире нематериального культурного наследия Украины".
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