Історичний центр Чернігова може потрапити до списку ЮНЕСКО. Україна вже готує подання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Історичний центр Чернігова може потрапити у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Україна вже готує подання. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка зустрілась із Генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє, пише УНН.
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"Історичний центр Чернігова має бути ще однією перлиною ЮНЕСКО" - повідомила перша леді в Telegramm.
Зеленська зустрілася із Генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє, міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченко та першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на території іншої пам’ятки ЮНЕСКО – Національного заповідника "Софія Київська".
"Нині готуємо на подання до цієї світової скарбниці історичного центру героїчного Чернігова", - додала Зеленська.
Перша леді зазначила, що під час російського вторгнення, яке нищить українську спадщину, такі рішення ЮНЕСКО особливо важливі, бо звертають на них увагу всієї світової спільноти.
Доповнення
Міністерство культури на інформаційної політики України підготувало і направило до ЮНЕСКО номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для розгляду їх на включення до списків ЮНЕСКО: "Українська писанка: традиція і мистецтво"; "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції"; "Технологію вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області".
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