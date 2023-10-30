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Місія ЮНЕСКО розпочала роботу над оцінкою пошкоджень історичного центру Чернігова внаслідок російських атак

Київ • УНН

 • 43172 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО, яка оцінює пошкодження культурних пам’яток внаслідок російських ракетних атак. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Місія ЮНЕСКО розпочала роботу над оцінкою пошкоджень історичного центру Чернігова внаслідок російських атак

Цитата

«Місія ЮНЕСКО розпочала роботу в Чернігові, аби оцінити пошкодження, завдані пам’яткам культурної спадщини в результаті російських ракетних атак», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що місія планує зібрати дані про пошкоджені об’єкти, серед яких П’ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка та інші. Після збору відповідної документації та інформації буде підготовлено план реабілітації цих об’єктів.

Робота членів місії відбувається в межах реалізації проєкту «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО: реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка збитків та захист». У роботі беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також вітчизняні фахівці в галузі культури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичний центр Чернігова може потрапити до списку ЮНЕСКО. Україна вже готує подання

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