Місія ЮНЕСКО розпочала роботу над оцінкою пошкоджень історичного центру Чернігова внаслідок російських атак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО, яка оцінює пошкодження культурних пам’яток внаслідок російських ракетних атак. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.
Цитата
«Місія ЮНЕСКО розпочала роботу в Чернігові, аби оцінити пошкодження, завдані пам’яткам культурної спадщини в результаті російських ракетних атак», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що місія планує зібрати дані про пошкоджені об’єкти, серед яких П’ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка та інші. Після збору відповідної документації та інформації буде підготовлено план реабілітації цих об’єктів.
Робота членів місії відбувається в межах реалізації проєкту «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО: реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка збитків та захист». У роботі беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також вітчизняні фахівці в галузі культури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичний центр Чернігова може потрапити до списку ЮНЕСКО. Україна вже готує подання