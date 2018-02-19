Миссия ОБСЕ отчиталась о нападении на здание Россотрудничества в Киеве

Наблюдатели подтвердили тот факт, что на стены помещений здания и на лестницу были нанесены надписи аэрозолем, мебель внутри здания была разбросана, а также разорван флаг Российской Федерации.

Четверо работников центра, которые, по их словам, присутствовали на момент инцидента, рассказали наблюдателям, что около 50 человек (молодые люди 15-25 лет и трое женщин 20-25 лет), на лице большинства из которых были маски, ворвались в здание и начали рисовать на стенах с помощью баллончиков с краской и портить имущество.

Также в организации сообщили, что 18 февраля возле здания были замечены усиленные наряды полиции. В отчете также сказано, что утром 18 февраля наблюдатели заметили двух полицейских напротив здания, где днем ​​уже были 120 правоохранителей и три полицейские машины.

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В это же время команда СММ заметила группу из примерно 70 мужчин, на лице нескольких из которых были маски, шли с Майдана Независимости в направлении центра.

"По дороге некоторые из них камнями разбили окна отделения "Сбербанка" на ул.Петра Сагайдачного, 25. Около 16:00 наблюдатели видели, как примерно шесть участников группы бросали камни и яйца в направлении помещения, где расположен центр. Они разбили три окна и повредили фасад", - отметили наблюдатели.

По информации СММ, полицейские стояли щитом напротив здания центра. Примерно в 16:30 наблюдатели отметили, что все активисты разошлись, а возле здания было ориентировочно 200 спецназовцев.

Как сообщал УНН, 18 февраля в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка".