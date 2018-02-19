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Місія ОБСЄ відзвітувала про напад на будівлю Росспівробітництва в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ представила звіт стосовно нападу на будівлю, де розміщений Російський центр науки та культури “Росспівробітництво” в Києві. Доповідь була опублікована на сайті організації, передає УНН.

Спостерігачі підтвердили той факт, що на стіни приміщень будівлі та на сходи були нанесені написи аерозолем, меблі всередині будівлі були розкидані, а також розірваний прапор Російської Федерації.

Четверо працівників центру, які, за їхніми словами, були присутні на момент інциденту, розповіли спостерігачам, що близько 50 осіб (молодики 15–25 років та троє жінок 20–25 років), на обличчі більшості з яких були маски, увірвалися до будівлі та почали малювати на стінах за допомогою балончиків із фарбою і псувати майно.

Також в організації повідомили, що 18 лютого біля будівлі були помічені посилені наряди поліції. У звіті також сказано, що зранку 18 лютого спостерігачі помітили двох поліцейських навпроти будівлі, де вдень вже були 120 правоохоронців та три поліцейські машини.

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У цей же час команда СММ помітила групу з приблизно 70 чоловіків, на обличчі кількох із яких були маски, що йшли з Майдану Незалежності у напрямку центру.

“Дорогою деякі з них камінням розбили вікна відділення „Сбербанку“ на вул.Петра Сагайдачного, 25. Близько 16:00 спостерігачі бачили, як приблизно шестеро учасників групи кидали каміння та яйця у напрямку приміщення, де розміщений центр. Вони розбили три вікна та пошкодили фасад”, — зазначили спостерігачі.

За інформацією СММ, поліцейські стояли кордоном навпроти будівлі центру. Приблизно о 16:30 спостерігачі зауважили, що усі активісти розійшлися, а біля будівлі було орієнтовно 200 спецпризначенців.

Як повідомляв УНН, 18 лютого у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені “Сбербанку”.

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