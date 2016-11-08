Миссия ОБСЕ: в Донецке и Авдеевке были ранены двое мирных жителей

"СММ уточняла сообщение об обстреле и жертвы среди гражданского населения. По информации офицера ВС РФ ОЦКК, в результате обстрела Петровского района города Донецка утром 5 ноября было ранено одного человека. Медперсонал Донецкой городской больницы сообщил СММ, что в их больницу было доставлено мужчину с осколочными ранениями. В Авдеевке работники больницы и представитель правоохранительных органов порознь сообщили Миссии, что вечером 3 ноября был госпитализирован мужчина, который получил осколочные ранения ", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в подконтрольном правительству с.Виноградное наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали свежие воронки, поврежденные осколками дома и ресторан, а также пострадавшего жителя.