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15 марта, 19:03 • 112507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158922 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133289 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126145 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110245 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104189 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100577 просмотра

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Миссия ОБСЕ: в Донецке и Авдеевке были ранены двое мирных жителей

Миссия ОБСЕ: в Донецке и Авдеевке были ранены двое мирных жителей

Киев • УНН

 • 6816 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили, что 5 ноября осколочные ранения получил мужчина, в Авдеевке также с осколочными ранении 3 ноября было госпитализировано другого мирного жителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

"СММ уточняла сообщение об обстреле и жертвы среди гражданского населения. По информации офицера ВС РФ ОЦКК, в результате обстрела Петровского района города Донецка утром 5 ноября было ранено одного человека. Медперсонал Донецкой городской больницы сообщил СММ, что в их больницу было доставлено мужчину с осколочными ранениями. В Авдеевке работники больницы и представитель правоохранительных органов порознь сообщили Миссии, что вечером 3 ноября был  госпитализирован мужчина, который получил осколочные ранения ", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в подконтрольном правительству с.Виноградное наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали свежие воронки, поврежденные осколками дома и ресторан, а также пострадавшего жителя.

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