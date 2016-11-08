Місія ОБСЄ: в Донецьку та Авдіївці було поранено двох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники місії ОБСЄ виявили, що 5 листопада осколкових поранень зазнав чоловік, в Авдіївці також з осколковими пораненнями 3 листопада було госпіталізовано іншого мирного жителя, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
“СММ уточнювала повідомлення про обстріли та жертви серед цивільного населення. За інформацією офіцера ЗС РФ СЦКК, у результаті обстрілу Петровського району міста Донецька уранці 5 листопада було поранено одну особу. Медперсонал Донецької міської лікарні повідомив СММ, що до їхньої лікарні було доправлено чоловіка з осколковими пораненнями. В Авдіївці працівники лікарні та представник правоохоронних органів порізно повідомили Місії, що увечері 3 листопада було госпіталізовано чоловіка, який зазнав осколкових поранень”, — йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, у підконтрольному уряду с.Виноградне спостерігачі спеціальної моніторингової місії зафіксували свіжі вирви, пошкоджені осколками будинки і ресторан, а також постраждалого мешканця.