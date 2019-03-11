Миссия МВФ сегодня посетит Верховную Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Миссия Международного валютного фонда сегодня посетит Верховную Раду для проведения консультаций по отдельным законопроектам, по которым Украина брала на себя обязательства перед международными донорами. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко во время Согласительного совета в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у нас в Верховной Раде будет миссия МВФ, которая будет представлять интересы международных финансовых организаций и доноров. Их внимание будет привлечено к тому, каким образом мы планируем выполнять наши договоренности, зафиксированные в меморандуме", - отметил он.
По его словам, наибольшее внимание будет уделено законопроектам о консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг, по совершенствованию услуг защиты прав потребителей финансовых услуг, а также по защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала.
Напомним, министр финансов Оксана Маркарова ранее встретилась с миссией МВФ. Стороны обсудили на встрече прогресс в реализации программы сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA).
Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ прибыла в Киев 5 марта и пробудет в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.