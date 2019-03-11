Миссия МВФ сегодня посетит Верховную Раду

"Сегодня у нас в Верховной Раде будет миссия МВФ, которая будет представлять интересы международных финансовых организаций и доноров. Их внимание будет привлечено к тому, каким образом мы планируем выполнять наши договоренности, зафиксированные в меморандуме", - отметил он.

По его словам, наибольшее внимание будет уделено законопроектам о консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг, по совершенствованию услуг защиты прав потребителей финансовых услуг, а также по защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова ранее встретилась с миссией МВФ. Стороны обсудили на встрече прогресс в реализации программы сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA).

Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ прибыла в Киев 5 марта и пробудет в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.