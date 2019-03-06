Маркарова обговорила з місією МВФ реалізацію програми Stand-by
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні у Києві міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили на зустрічі прогрес у реалізації програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA). Про це повідомляє Міністерство фінансів на сторінці у Twitter, передає УНН.
"Міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду для обговорення прогресу реалізації програми Stand-by та подальшого впровадження ключових для України реформ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду прибула у Київ 5 березня і пробуде в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ.
У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.
Нагадаємо, візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання програми макрофінансової допомоги запланований на 13-15 березня.