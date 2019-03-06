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Маркарова обсудила с миссией МВФ реализации программы Stand-by

Киев  •  УНН

 • 8385 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня в Киеве министр финансов Украины Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда. Стороны обсудили на встрече прогресс в реализации программы сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA). Об этом сообщает Министерство финансов на странице в Twitter, передает УНН.

"Министр финансов Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда для обсуждения прогресса реализации программы Stand-by и дальнейшего внедрения ключевых для Украины реформ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда прибыла в Киев 5 марта и пробудет в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.

В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.

Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.

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