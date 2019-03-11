Місія МВФ сьогодні відвідає Верховну Раду

КИЇВ. 11 березня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні відвідає Верховну Раду для проведення консультацій щодо окремих законопроектів, стосовно яких Україна брала на себе зобов’язання перед міжнародними донорами. Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат Михайло Довбенко під час Погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.