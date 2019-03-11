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Місія МВФ сьогодні відвідає Верховну Раду

Місія МВФ сьогодні відвідає Верховну Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні відвідає Верховну Раду для проведення консультацій щодо окремих законопроектів, стосовно яких Україна брала на себе зобов’язання перед міжнародними донорами. Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат Михайло Довбенко під час Погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у нас у Верховній Раді буде місія МВФ, яка представлятиме інтереси міжнародних фінансових організацій та донорів. Їх увагу буде привернуто до того, яким чином ми плануємо виконувати наші домовленості, зафіксовані у меморандумі", - зазначив він.

За його словами, найбільша увага буде приділена законопроектам щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, щодо удосконалення послуг захисту прав споживачів фінансових послуг, а також щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова раніше зустрілася з місією МВФ. Сторони обговорили на зустрічі прогрес у реалізації програми співпраці з МВФ на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA).

Як повідомляв УНН, технічна команда у складі кількох фахівців МВФ прибула у Київ 5 березня і пробуде в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ.

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