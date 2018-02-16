Миротворческая миссия на Донбассе должна содержать полицейский компонент - Климкин

"Главное, забирается ли Россия из Донбасса, выводя свои силы и оружие, и передает контроль над оккупированными территориями международному сообществу и нам. И каким образом это будет происходить - с какой последовательностью. Это фундаментальный вопрос, как мы должны сделать формат этой миссии. Если мы достигнем этого решения, мы решим, это будет 18 тысяч, или 25 тысяч (в составе миротворческой миссии - ред.). Важно, кто будет обеспечивать безопасность - сначала миротворцы должны добиться того, чтобы Россия вышла, все оружие было собрано - или вывезено в РФ, или попало под контроль не только СММ, но и миротворцев. Далее - кто будет контролировать, арестовывать и разоружать. Должен быть полицейский компонент", - подчеркнул П.Климкин.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины отдельно встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.